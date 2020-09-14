У Києві розшукують зниклого підлітка

Як розповіли в поліції, Радзевич Микола Віталійович зник 13 вересня. Копи просять допомоги в пошуках дитини і опублікували його фото і прикмети.

Прикмети: на вигляд хлопчикові близько 14-15 років. Зріст у нього близько 170-175 см, Вага 71 кг. Волосся у підлітка середньої довжини і темно-русявого кольору. На лівій щоці у хлопчика є родима пляма.

Був одягнений: на ньому були синя кофта, чорні спортивні штани і червона кепка.

Якщо у вас є будь - яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього-телефонуйте за номером "102".

Раніше ми писали, що мер Віталій Кличко повідомив, що Київ може опинитися в «червоній» зоні карантину.

Про це він заявив під час прес-конференції в понеділок, 14 вересня.

Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів і припинення роботи транспорту.

При цьому, Кличко підкреслив, що ці обмеження вдарять по підприємцях, які в даний момент не дотримуються елементарних правил безпеки.

За його словами, за минулий тиждень Держспоживслужба перевірила 280 ресторанів і кафе, магазинів і ринків. Було складено 71 протокол про порушення.