Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що столичний транспорт потрібно терміново оновити через непридатний стан

Як передає Politeka.net, про це він розповів в ефірі передачі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки). За словами Пальчевського, дуже багато чого в Києві потребує оновлення.

«Поїзди треба міняти і найголовніше ескалатори, а також переходи - особливо ті переходи, де багато людей ходить. В епоху соціальної дистанції піші переходи необхідно міняти", - пояснив лідер політсили "Перемога Пальчевського".

Він звернув увагу на те, що в київському метро є система постачання повітря, яка жахливо працює.

"Думаю, що повітря в метро одна з наймасштабніших проблем з точки зору передачі захворювання. Я впевнений, що треба ставити спеціальні фільтри і на цьому хтось добре наживається", - пояснив Пальчевський.

Раніше ми писали, що вибори восени 2020 можуть не відбутися. Таку думку висловив громадський діяч Андрій Пальчевський. На його думку, "слуг народу" чекає справжній провал.

«Я не впевнений, що проведуть вибори. Я не впевнений. Тому що результат буде настільки плачевний для зеленої команди. Вони ж рано чи пізно зізнаються президенту, як діти, які нашкодили", - заявив він.

Нагадаємо, що політсила Пальчевського, яка створена лише 1 липня, вже обганяє парламентські партії, - політолог.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський зловив владу на брехні і попередив українців про катастрофу: "вони нас доведуть".

Також Politeka писала, що партія "Перемога Пальчевського" представила перші приймальні в столиці.