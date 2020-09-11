Чоловік біля річки на Троєщині влаштував конфлікт і почав стріляти
Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.
Зловмисник прийшов до знайомої сімейної пари на березі річки і відкрив вогонь.
Жінка намагалася припинити сварку, на що неадекват вдарив її рушницею по голові, а в бік чоловіка вистрілив, але не влучив.
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Зловмисника оперативно затримали. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка пістолет, а неподалік знайшли рушницю. Вилучену зброю направлено на експертизу.
Слідчі Деснянського управління поліції оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в столиці поки не планують закривати навчальні заклади.
Незважаючи на потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантинна ситуація залишається контрольованою, повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
Рішення про закриття навчальних закладів та перехід на дистанційне навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації.
"Щодо навчального процесу в столиці. Поки ситуація контрольована. Місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Однак, оскільки вірус не відступає, до роботи шкіл і садочків буде наша Оперативна увага", - резюмував Кличко.