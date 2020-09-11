Мужчина возле реки на Троещине устроил конфликт и начал стрелять

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Злоумышленник пришел к знакомой семейной паре на берегу реки и открыл огонь.

Женщина пыталась прекратить ссору, на что неадекват ударил ее ружьем по голове, а в сторону мужа выстрелил, но не попал.

Злоумышленника оперативно задержали. Во время поверхностного досмотра правоохранители обнаружили у мужчины пистолет, а неподалеку нашли ружье. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Следователи Деснянского управления полиции объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в столице пока не планируют закрывать учебные заведения.

Несмотря на попадание столицы в "оранжевую зону" карантинная ситуация остается контролируемой, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о закрытии учебных заведений и переход на дистанционное обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Относительно учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Город подготовил школы к работе в новых условиях. Однако, поскольку вирус не отступает, к работе школ и садиков будет наше оперативное внимание", - резюмировал Кличко.