Мужчина возле реки на Троещине устроил конфликт и начал стрелять
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Злоумышленник пришел к знакомой семейной паре на берегу реки и открыл огонь.
Женщина пыталась прекратить ссору, на что неадекват ударил ее ружьем по голове, а в сторону мужа выстрелил, но не попал.
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Злоумышленника оперативно задержали. Во время поверхностного досмотра правоохранители обнаружили у мужчины пистолет, а неподалеку нашли ружье. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Следователи Деснянского управления полиции объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в столице пока не планируют закрывать учебные заведения.
Несмотря на попадание столицы в "оранжевую зону" карантинная ситуация остается контролируемой, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Решение о закрытии учебных заведений и переход на дистанционное обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
"Относительно учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Город подготовил школы к работе в новых условиях. Однако, поскольку вирус не отступает, к работе школ и садиков будет наше оперативное внимание", - резюмировал Кличко.