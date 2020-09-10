У Києві, біля станції метро "Берестейська", 10 вересня прорвало трубу
Відео з місця події опублікував паблік dtp.kiev.ua.
Як повідомляють кияни, під мостом сталася комунальна аварія.
Відомо, що очевидці відобразили, як вода потоком ллється з труби.
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Раніше ми писали, що кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, що кардинально змінить клімат і в Україні.
Зокрема, степовий клімат, характерний зараз для південної частини України, зміститься в майбутньому на територію Києва. Тобто столиця України і Київська область перетвориться на степ.
Такий прогноз озвучила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.
Експерт пояснила, що зміщення кліматичних зон буде супроводжуватися підвищенням середньорічної температури і зміною природного біологічного різноманіття. Вона також додала, що снігових і морозних зим вже не буде.