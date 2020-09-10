Кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, що кардинально змінить клімат і в Україні
Зокрема, степовий клімат, характерний зараз для південної частини України, зміститься в майбутньому на територію Києва. Тобто столиця України та Київська область перетвориться на степ.
Такий прогноз озвучила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок в інтерв'ю УНІАН.
Експерт пояснила, що зміщення кліматичних зон буде супроводжуватися підвищенням середньорічної температури і зміною природного біологічного різноманіття. Вона також додала, що снігових і морозних зим вже не буде.
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"Очікувати снігові та морозні зими в широті, де знаходиться українська столиця, вкрай оптимістично. Я переконана в цьому і більшість експертного середовища зі мною погоджуються. Повернення в наші широти зими, якою вона була десять років тому – це малоймовірний прогноз", – розповіла еколог.
Вона додала, що зараз між експертами і вченими ведуться жваві дискусії, Чи можна пригальмувати зміни клімату, але "у будь-якому випадку до них точно треба адаптуватися вже сьогодні".
Також раніше повідомлялося, що українці стали споживати більше ресурсів, ніж природа може відновити за рік.
Сьогодні в Україні настав той день, коли кількість використаних ресурсів перевищує той обсяг, який природа здатна відновити за рік. А це ставить під загрозу майбутню ресурсну безпеку людства. Ціна цього глобального екологічного мотовства проявляється у знищенні лісів, ерозії ґрунтів, втраті біорізноманіття, накопиченні вуглекислого газу в атмосфері.
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