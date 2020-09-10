Климатические границы природных зон смещаются на север, что кардинально изменит климат и в Украине

В частности, степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, сместится в будущем на територрию Киева. То есть столица Украины и Киевская область превратится в степ.

Такой прогноз озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок в интервью УНИАН.

Эксперт объяснила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия. Она также добавила, что снежных и морозных зим уже не будет.

"Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично. Я убеждена в этом и большинство экспертной среды со мной соглашаются. Возвращение в наши широты зимы, какой она была десять лет назад – это маловероятный прогноз", – рассказала эколог.

Она добавила, что сейчас между экспертами и учеными ведутся оживленные дискуссии, можно ли притормозить изменения климата, но "в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сегодня".

Также ранее сообщалось, что украинцы стали потреблять больше ресурсов, чем природа может восстановить за год.

Сегодня в Украине наступил тот день, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который природа способна восстановить за год. А это ставит под угрозу будущую ресурсную безопасность человечества. Цена этого глобального экологического мотовства проявляется в уничтожении лесов, эрозии почв, потере биоразнообразия, накоплении углекислого газа в атмосфере.

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