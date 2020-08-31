Вчора в Києві відбулася акція проти режиму Олександра Лукашенка, якому 30 серпня виповнилося 66 років

Про це повідомляє "Цензор.нет".

Учасники акції заявили, що "останні події в Білорусі зірвали маску з Лукашенка і показали, що насправді являє собою його режим, який тримається на кийках омонівців і безпосередній підтримці режиму Путіна".

Крім того, один з учасників спалив портрети Лукашенка і Путіна, також спалили прапор РФ.

Раніше ми писали, що станом на ранок 31 серпня в Києві підтверджено 13370 випадків захворювання китайським вірусом.

За добу кількість хворих вірусом у столиці збільшилася на 277 осіб.

Це найбільша кількість порівняно з усіма регіонами України.

З початку епідемії в Києві одужали 4339 осіб (за добу 22), померли 208 осіб (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 5669 випадків захворювання-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб. За попередню добу збільшення становило 91 осіб. З початку епідемії одужали від вірусу 3613 людини (за добу 1), померли 96 осіб.

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