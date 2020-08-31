Вчера в Киеве состоялась акция против режима Александра Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 66 лет
Об этом сообщает "Цензор.нет".
Участники акции заявили, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".
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Кроме того, один из участников сжег портреты Лукашенко и Путина, также сожгли флаг РФ.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро 31 августа в Киеве подтверждено 13370 случаев заболевания китайским вирусом.
За сутки количество больных вирусом в столице увеличилась на 277 человек.
Это наибольшее количество по сравнению со всеми регионами Украины.
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 4339 человек (за сутки 22), умерли 208 человек (за сутки 6).
В Киевской области зафиксировано 5669 случаев заболевания Covid-19. За сутки количество больных выросло на 89 человек. За предыдущие сутки увеличение составляло 91 человек. С начала эпидемии выздоровели от вируса 3613 человека (за сутки 1), умерли 96 человек.
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