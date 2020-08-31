"Слуги народу" після гучного конфузу вирішили нібито дотримуватися положень Конституції

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, в Конституції прописано, що Україна - соціальна держава, але представники влади раніше говорили про впровадження лібертаріанства.

"Виходили люди у вашому залі і розповідали нам про лібертаріанство. Я кажу, ви не з дурдома, ні?.. Їм здається, що вони нібито розуміють, що повинна робити влада для існування держави. У Конституції України є речення, що ми-соціальна держава. А ці (представники влади-ред.) спокійно виходили...",- підкреслив Пальчевський.

Він також зазначив, що після гучного конфузу з лібертаріанством представники влади різко змінили свою риторику.

"Тепер коли вони зрозуміли, що вони обіср..., раптом перейшли на позицію Конституції. Але ж спочатку всі ці люди ходили з розумним виглядом, вони взагалі нічого не розуміли.. А їм довірили керувати країною. І найголовніше-була ця моносистема, вони агресивно не прислухалися до іншої точки зору. Чим все закінчиться? Побачимо 25 числа (жовтня-ред.)", - резюмував Пальчевський в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський зустрівся з працівниками Броварського заводу будівельних конструкцій.

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