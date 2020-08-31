"Слуги народа" после громкого конфуза решили якобы придерживаться положений Конституции

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил лидер политсилы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

По его словам, в Конституции прописано, что Украина - социальное государство, но представители власти раньше говорили о внедрении либертарианства.

"Выходили люди в вашем зале и рассказывали нам про либертарианство. Я говорю, вы не из дурдома, нет?.. Им кажется, что они якобы понимают, что должна делать власть для существования государства. В Конституции Украины есть предложение, что мы - социальное государство. А эти (представители власти - ред.) спокойно выходили...", - подчеркнул Пальчевский.

Он также отметил, что после громкого конфуза с либертарианством представители власти резко сменили свою риторику.

"Теперь когда они поняли, что они уделались..., вдруг перешли на позицию Конституции. Но ведь сначала все эти люди ходили с умным видом, они вообще ничего не понимали.. А им доверили управлять страной. И самое главное — была эта моносистема, они агрессивно не прислушивались к другой точке зрения. Чем все закончится? Увидим 25 числа (октября - ред.)", - резюмировал Пальчевский в эфире телеканала.

Напомним, что Андрей Пальчевский встретился с работниками Броварского завода строительных конструкций.

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