У Києві зникла неповнолітня дівчина

Деснянським УП ГУНП в м. Києві розшукується неповнолітня Рєзнікова Катерина Іллінішна, 2003 р.н., яка 29.08.2020 пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 в м. Києві і по теперішній час не повернулася.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявого тіло будови, волосся чорне до плечей.

Одягнена: темні джинси, чорна кофта, чорні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчини, просимо телефонувати за номером «102».

Раніше ми писали, що в Києві можуть знову ввести жорсткі карантинні обмеження через спалах захворюваності на китайський вірус.

Про це він повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що можливість повернення до жорсткого карантину існує.

Він додав, що система не впорається, якщо люди продовжать нехтувати карантином і буде різкий спалах захворюваності.

"З липня-початку серпня ми почали вводити новий адаптивний карантин, що передбачає впровадження більш жорстких заходів у певних адміністративних територіях. Червона зона, або червоний рівень епідопасності означає, що потрібно дотримуватися жорстких обмежень, помаранчева-трохи лояльніше, що дозволяє тому чи іншому регіону більше економічно виживати, а жовтий і зелений - дотримуємося загальноприйнятих обмежувальних заходів", - розповів Ляшко.

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