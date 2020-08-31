В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка

Деснянским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Резникова Екатерина Ильинишна, 2003 г. р., которая 29.08.2020 ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей № 1 в г. Киеве и по настоящее время не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, рост 160 см, худощавого тело строения, волосы черные до плеч.

Одета: темные джинсы, черная кофта, черные кроссовки.

При получении любой информации о возможном местонахождении девушки, просим звонить по номеру «102».

Ранее мы писали, что в Киеве могут снова ввести жесткие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости на китайский вирус.

Об этом он сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что возможность возвращения к жесткому карантину существует.

Он добавил, что система не справится, если люди продолжат пренебрегать карантином и будет резкая вспышка заболеваемости.

"С июля-начала августа мы начали вводить новый адаптивный карантин, предусматривающий внедрение более жестких мер в определенных административных территориях. Красная зона, или красный уровень эпидопасности означает, что нужно придерживаться жестких ограничений, оранжевая - немного лояльнее, что позволяет тому или иному региону больше экономически выживать, а желтый и зеленый - придерживаемся общепринятых ограничительных мер", - рассказал Ляшко.

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