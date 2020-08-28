У центрі Києва біля Кабміну проходить мітинг

Представники туристичної галузі вимагають пустити іноземців в Україну.

Про це розповідає PavlovskyNEWS.

Мітингувальники тримають плакати "Україна – відкрита країна", "Моя робота = моє життя", "поверніть туризм в Україні" і вимагають скасувати рішення Кабміну про закриття кордонів.

Представники туризму зазначають, що така ініціатива щодо закриття кордонів через карантин не дозволяє їм працювати.

До слова, сьогодні, 28 серпня, вранці на вхід на станцію метро "Вокзальна" в Києві вишикувалася черга на кілька сотень метрів

Про це написали очевидці в телеграм-спільноті «Київ зараз», публікуючи відповідні фото.

"Метро " Вокзальна". Це черга з самого ранку. Очевидці кажуть, що метро закрито на вхід і вихід, але ніяких офіційних коментарів з цього приводу не було», - пишуть в телеграм-каналі.

На опублікованих знімках-величезна черга з бажаючих скористатися послугами столичної підземки, яка розтягнулася від входу на станцію до самого центрального входу в залізничний вокзал.

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