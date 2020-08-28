У центрі Києва біля Кабміну проходить мітинг
Представники туристичної галузі вимагають пустити іноземців в Україну.
Про це розповідає PavlovskyNEWS.
Мітингувальники тримають плакати "Україна – відкрита країна", "Моя робота = моє життя", "поверніть туризм в Україні" і вимагають скасувати рішення Кабміну про закриття кордонів.
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Представники туризму зазначають, що така ініціатива щодо закриття кордонів через карантин не дозволяє їм працювати.
До слова, сьогодні, 28 серпня, вранці на вхід на станцію метро "Вокзальна" в Києві вишикувалася черга на кілька сотень метрів
Про це написали очевидці в телеграм-спільноті «Київ зараз», публікуючи відповідні фото.
"Метро " Вокзальна". Це черга з самого ранку. Очевидці кажуть, що метро закрито на вхід і вихід, але ніяких офіційних коментарів з цього приводу не було», - пишуть в телеграм-каналі.
На опублікованих знімках-величезна черга з бажаючих скористатися послугами столичної підземки, яка розтягнулася від входу на станцію до самого центрального входу в залізничний вокзал.
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