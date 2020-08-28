В центре Киева возле Кабмина проходит митинг

Представители туристической отрасли требуют пустить иностранцев в Украину.

Об этом рассказывает PavlovskyNEWS.

Митингующие держат плакаты «Украина – открытая страна», Welcome, «Моя работа = моя жизнь», «Верните туризм в Украине» и требуют отменить решение Кабмина о закрытии границ.

Представители туризма отмечают, что такая инициатива по закрытию границ из-за карантина не позволяет им работать.

К слову, сегодня, 28 августа, утром на вход на станцию метро «Вокзальная» в Киеве выстроилась очередь на несколько сотен метров

Об этом написали очевидцы в телеграмм-сообществе «Киев Сейчас», публикуя соответствующие фото.

«Метро «Вокзальная». Это очередь с самого утра. Очевидцы говорят, что метро закрыто на вход и выход, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было», - пишут в телеграмм-канале.

На опубликованных снимках – огромная очередь из желающих воспользоваться услугами столичной подземки, которая растянулась от входа на станцию до самого центрального входа в железнодорожный вокзал.

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