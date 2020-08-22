Стали відомі уподобання жителів столиці серед кандидатів на пост мера Києва

Як передає Politeka.net, дані соцопитування, яке проводилося з 13 по 15 Липня надали в ГО "Центр суспільного розвитку "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Так, згідно з опублікованими даними, в лідери вирвалися чинний мер Києва Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський. Розрив між ними становить лише 1%. Варто відзначити, що Віталій Кличко втратив 5% підтримки киян, якщо порівнювати результати опитування з минулої осені. Андрій Пальчевський збільшив запас довіри жителів столиці приблизно на таку ж цифру.

Рейтинги кандидатів на пост мера Києва виглядають таким чином:

Віталій Кличко – ("УДАР") - 23,8%

Андрій Пальчевський – ("Перемога Пальчевського") - 22,7%

Микола Томенко – (Рідна країна) - 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко – "європейська солідарність") - 4,5%

Ірина Верещук – ("Слуга народу") - 4,1%

Сергій Притула – ("Голос") - 3,9%

Микола Тищенко – ("Слуга народу") - 3,8%

Олексадр Омельченко-3,3%

Головною причиною втрати довіри киян Віталієм Кличком, керівник ГО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрій Лагутов називає невиконані обіцянки. Крім того, експерт упевнений, що на падіння рейтингу позначилися і скандали з будівництвом мостів і заступниками в Київській міськадміністрації

Згідно з даними, близько 41% киян негативно оцінили Кличка на посаді мера Києва.

Рейтинг партій за результатами соцдослідження виглядає наступним чином:

"Європейська солідарність" - 16%

"Слуга народу" - 14,7%

«Перемога Пальчевського " - 14,0%

Політичну партію чинного градоначальника столиці Віталія Кличка підтримують 10% опитаних киян.

Нагадаємо, раніше ми передавали про виборах на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "будуть проходити...".