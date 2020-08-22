Стали відомі уподобання жителів столиці серед кандидатів на пост мера Києва
Як передає Politeka.net, дані соцопитування, яке проводилося з 13 по 15 Липня надали в ГО "Центр суспільного розвитку "ИНТЕР-АКЦИЯ".
Так, згідно з опублікованими даними, в лідери вирвалися чинний мер Києва Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський. Розрив між ними становить лише 1%. Варто відзначити, що Віталій Кличко втратив 5% підтримки киян, якщо порівнювати результати опитування з минулої осені. Андрій Пальчевський збільшив запас довіри жителів столиці приблизно на таку ж цифру.
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Рейтинги кандидатів на пост мера Києва виглядають таким чином:
Віталій Кличко – ("УДАР") - 23,8%
Андрій Пальчевський – ("Перемога Пальчевського") - 22,7%
Микола Томенко – (Рідна країна) - 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко – "європейська солідарність") - 4,5%
Ірина Верещук – ("Слуга народу") - 4,1%
Сергій Притула – ("Голос") - 3,9%
Микола Тищенко – ("Слуга народу") - 3,8%
Олексадр Омельченко-3,3%
Головною причиною втрати довіри киян Віталієм Кличком, керівник ГО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрій Лагутов називає невиконані обіцянки. Крім того, експерт упевнений, що на падіння рейтингу позначилися і скандали з будівництвом мостів і заступниками в Київській міськадміністрації
Згідно з даними, близько 41% киян негативно оцінили Кличка на посаді мера Києва.
Рейтинг партій за результатами соцдослідження виглядає наступним чином:
"Європейська солідарність" - 16%
"Слуга народу" - 14,7%
«Перемога Пальчевського " - 14,0%
Нагадаємо, раніше ми передавали про виборах на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "будуть проходити...".