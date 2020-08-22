Стали известны предпочтения жителей столицы среди кандидатов на пост мэра Киева
Как передает Politeka.net, данные соцопроса, который проводился с 13 по 15 июля предоставили в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".
Так, согласно опубликованным данным, в лидеры вырвались действующий мэр Киева Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский. Разрыв между ними составляет лишь 1%. Стоит отметить, что Виталий Кличко потерял 5% поддержки киевлян, если сравнивать результаты опроса с прошлой осенью. Андрей Пальчевский увеличил запас доверия жителей столицы примерно на такую же цифру.
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Рейтинги кандидатов на пост мэра Киева выглядят таким образом:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Главной причиной потери доверия киевлян Виталием Кличко, руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов называет невыполненные обещания. Кроме того, эксперт уверен, что на падение рейтинга сказались и скандалы со строительством мостов и заместителями в Киевской горадминистрации
Согласно данным, около 41% киевлян негативно оценили Кличко на посту мэра Киева.
Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит следующим образом:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
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