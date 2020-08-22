Стали известны предпочтения жителей столицы среди кандидатов на пост мэра Киева



Как передает Politeka.net, данные соцопроса, который проводился с 13 по 15 июля предоставили в ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Так, согласно опубликованным данным, в лидеры вырвались действующий мэр Киева Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский. Разрыв между ними составляет лишь 1%. Стоит отметить, что Виталий Кличко потерял 5% поддержки киевлян, если сравнивать результаты опроса с прошлой осенью. Андрей Пальчевский увеличил запас доверия жителей столицы примерно на такую же цифру.

Рейтинги кандидатов на пост мэра Киева выглядят таким образом:



