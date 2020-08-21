У Києві розшукують неповнолітню Булах Таїсію В'ячеславівну, 2006 року народження

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Стало відомо, що дівчинка пішла з дому в середу, 19 серпня і досі не повернулася.

Зріст Таїсії - 160 см, підліток худорлявої статури, волосся – темно-русяве, очі – зелені.

На момент зникнення була одягнена в блакитні джинси, білу футболку, чорні кросівки, на голові – блакитна кепка.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, просять звертатися за телефоном спецлінії 102.

Politeka повідомляла, що в Київській області оголошені в розшук 24-річна Аліна Созанська і її двоє дітей 5 і 2 років. Стало відомо, що 18 серпня жінка з дітьми пішли з дому в селі Світильня, досі не повернулися і не виходять на зв'язок з рідними. На момент зникнення мати була одягнена в червону сукню, на ногах – білі мокасини з квітковим принтом.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти 19-річну дівчину. Так, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області безвісти пропала молода дівчина.

За даними правоохоронців, 19-річна Ірина Сергіївна Калинчук зникла два дні тому. Дівчина вийшла з дому в понеділок, 17 серпня, о 15.00, і з тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.

У поліції також розповіли про особливі прикмети дівчини. Вона худорлявої статури, у неї коротке волосся рожевого кольору. Ірина була одягнена в темно-сині джинси з білими лампасами, смугасту футболку і кеди синього кольору.

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