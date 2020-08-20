На одній з вулиць столиці поліцейські затримали п'яного водія

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що нетверезого водія поліцейські зупинили на вулиці Братиславській за скоєння аварії.

Він намагався втекти від правоохоронців, однак безуспішно. Драгер показав у нього 2,04 проміле вмісту алкоголю в крові.

З'ясувалося, що чоловік живе на Троєщині, працює на ринку. Чому він сів за кермо в такому стані, з'ясує слідство.

Politeka писала, що в Дніпрі водій моторолера, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наїхав на поліцейського. Зазначається, що водій моторолера наїхав на патрульного, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження.

Подія трапилася пізно ввечері на перетині провулка Лермонтова і вулиці віри Міляєвої. Патрульні помітили водія скутера, який їхав без шолома. Йому подали сигнал про зупинку, проте він вирішив проігнорувати це і намагався втекти. Правоохоронці почали переслідування моторолера, але водій заїхав в один з дворів і зник з поля зору поліцейських.

Нерідко буває так, що правоохоронці використовують своє службове становище в особистих цілях. Про один такий випадок стало відомо в Одесі. Там співробітник патрульної поліції зі своїм знайомим викрали автомобіль. Інцидент стався ще в лютому місяці цього року на вулиці непрямій.

Поліцейський з товаришем зняли з чужого автомобіля марки BMW номери, замінили їх на інші, потім викликали Евакуатор і на ньому перевезли крадену машину до приятеля додому в Біляївський район.

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