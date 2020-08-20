У столиці комунальні служби здивували дивним ремонтом ями біля каналізаційного люка

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію спільноти Київ зараз в Telegram.

Судячи зі знімків, дорожні робітники вирішили не "морочитися" і провал в асфальті біля каналізаційного люка закрили шматками бетону і великими каменями.

Повідомляється, що горе-ремонт зроблений на території Укртелекому.

"Діра в асфальті на території "Укртелекому" до ремонту і після. Який варіант вам подобається більше?"–- іронізують автори фотографії.

Politeka повідомляла, що в Києві вулиці і дороги вирішили чистити за допомогою спеціального шампуню. Дане нововведення буде здійснюватися за час спекотної погоди. Фахівці вважають, що це дозволить зменшити випаровування шкідливих речовин від розігрітого палючим сонцем асфальту.

Також стверджується, що крім позбавлення від гряди і пилу, шампунь не дозволить покриттю деформуватися під сонцем. Особливо це актуально для магістралей, на яких зафіксовано інтенсивний трафік.

У Києві залишається високим рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери. Згідно з даними досліджень, проведених на стаціонарних постах Києва, в повітрі зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих для здоров'я речовин.

Так, кількість зважених речовин (пилу) у півтора рази перевищує норму на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Каунаській, площі Перемоги.

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