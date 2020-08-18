У Борисполі чоловік "випадково" зарізав свого гостя під час застілля

Про це інформує Politeka з посиланням на Обозреватель.

За даними джерела видання в поліції, злочин вдалося розкрити завдяки камерам відеоспостереження, встановленим неподалік від місця НП.

Поліцейським подзвонив один з жителів області і розповів, що його 62-річний колега, який приживає в Борисполі, не вийшов на роботу і з нм немає телефонного зв'язку.

Коли поліцейські приїхали додому до зниклого чоловіка, то побачили, що вхідні двері в квартиру відкриті. В одній з кімнат правоохоронці виявили тіло господаря будинку з множинними ножовими пораненнями. Лікарі, оглянувши тіло, заявили, що один з ударів ножа зачепив артерію і чоловік помер від втрати крові.

Вивчивши відео з камер спостереження, поліцейські встановили особу останнього гостя загиблого-63-річного місцевого жителя.

Чоловіка оперативно затримали, він зізнався в події. Відповідаючи на питання, що послужило причиною кривавих розборок, підозрюваний відповів, що все сталося "випадково". Виявляється, під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками стався конфлікт, під час якого гість схопив кухонний ніж і завдав господареві квартиру безліч ударів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

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