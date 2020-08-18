У Вишневому Київської області розшукують 16-річну Аліну Галат та її сина Артема
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Розшук дітей" у Facebook.
Відомо про те, що 17 серпня близько 6 вечора молода жінка з півторамісячним сином вийшла зі свого будинку на вулиці Сковороди на прогулянку і досі не повернулася, на зв'язок з родичами вона не виходить.
Аліні на вигляд 16-17 років, зріст дівчини - 162 см, щільної статури, волосся – темно-каштанове, середньої довжини, обличчя овальне, очі блакитні.
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На момент зникнення була одягнена в сіру футболку, сині шорти вище колін. Дитина перебувала в дитячій колясці пісочного кольору з червоними вставками.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження жінки і дитини, просять дзвонити на спецлінію "102".
Politeka писала, що минулого тижня на території Одеської області зникли 24 дитини. Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 10 по 16 серпня поточного року.
У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернуті батькам. Крім того, минулого тижня 23 батьків були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків. Також за цей період за участю неповнолітніх скоєно 8 злочинів. 18 дітей стали жертвами нещасних випадків.
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