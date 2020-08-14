У Києві стався інцидент в одній з маршруток

Про це інформує Politeka з посиланням на відео, розміщене на сторінці в Facebook спільноти Київ Оперативний.

Так, стало відомо, що конфлікт стався в салоні столичної маршрутки №6.

Уточнюється, що двері маршрутного автобуса під час бійки були закриті, тому інші пасажири не могли покинути салон.

На даний момент причини інциденту невідомі.

Politeka повідомляла, що Львівського маршрутника звинуватили у відмові обслуговувати ветеранів АТО. Відповідний пост опублікував українець на своїй сторінці в Facebook.

За словами чоловіка, водій автобуса не хотів брати в салон навіть матерів воїнів АТО.

"України! Я щиро хочу щоб ви всі запам'ятали цю нахабну худобу, тому що цей шофер немає ні сорому, ні совісті. Він не поважає ні Захисників, ні їхніх матерів. І це є факт. Цей шофер сам зі Львова, і він іноді любить грубіянити Матерям воїнів АТО, і ніколи не хоче брати до себе в автобус, щоб безкоштовно їхали АТОвці. Цьому шоферу головне в житті-це гроші, тому що він свою совість давно пропив", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, у маршрутки зламалася задня вісь і відлетіла разом з колесами. На щастя, постраждалих серед людей немає, пошкоджений лише автомобіль Рено, який опинився поруч.

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