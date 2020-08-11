Злочин було скоєно на сексуальному грунті

У Яготині знайшли вбитою зниклу раніше 12-річну дівчинку

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції в Київській області.

"Поліцейські встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15 – річний місцевий житель, товариш потерпілої", - повідомили в поліції.

Пізніше з'ясувався і мотив дій підозрюваного підлітка.

"Піддавшись тварині бажанням і волі гормонів, 15-річний "друг" загиблої, не витримавши відмови в сексуальних утіхах, задушив бідолаху її ж ременем, а бездиханне тіло кинув подалі від людей", – розповіли правоохоронці.

Виданню Сьогодні підтвердивши, що жертвою виявилася Софія Недобою, раніше оголошена в розшук як зникла.

"15-річний хлопець і 12-річна дівчинка були знайомі, жили в одному містечку. Він її домагався, вона йому відмовила, і хлопець задушив дівчинку її ж ременем", – розповіли в поліції.

За словами глави ГУ Нацполіції Андрія Небітова, батько зниклої Софії повідомив, що дозволив дівчинці гуляти до третьої години ночі.

"Поліція покроково встановила останні години дівчини і вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив Софію. Хлопець спочатку придумував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло", – написав він.

Відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 КК України. Якщо вина підлітка буде доведена, то йому загрожує тюремний термін до 15 років, або довічне позбавлення волі.

Politeka повідомляла, що в Яготині Київської області 9 серпня зникла 12-річна Софія Недобой. Дівчинка вийшла з дому в неділю, 9 серпня, близько 7 вечора. Дівчинку шукали співробітники місцевого відділення поліції, кінологи, бійці Нацгвардії, інші відомтсва та небайдужі громадяни.

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