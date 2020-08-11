Відомий ресторатор, а нині народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зганьбився своєю передвиборчою агітацією

Про це пише Politeka з посиланням на виде, розміщене в Facebook виданням"букви".

Так, на одному з лайтбоксів в столиці, після політичної реклами партії "Слуга народу", в якій є слова "новий мер буде жінкою" з'являється в тих же колірних тонах Микола Тищенко зі слоганом "оновлюємо країну – оновимо Київ".

Стався конфуз у зв'язку з тим, що однопартійці Тищенка не підтримали його мерські амбіції, висунувши на міст Київського міського голови Ірину Верещук.

"Вибори мера Києва 2020: передвиборча агітація 99 рівня", – підписали автори цей відеоролик.

Politeka повідомляла, що в різних соцмережах триває активне обговорення відео з нардепом Тищенком. Нагадаємо, на цьому відео ресторатор і народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко виконує в салоні автомобіля танець тверк під пісню співачки Насті Каменської "Попа як у Кім".

Ресторан " Велюр "депутата від" Слуги народу " Миколи Тищенка знову спіймали за порушенням карантину. Користувачі мережі помітили красномовну рекламу закладу.

Нещодавно Кабмін посилив карантинні обмеження, які тепер забороняють ресторанам, кафе та іншим закладам працювати з 23 до 7 годин. Незважаючи на це ресторан "Велюр" продовжує обслуговувати відвідувачів всю ніч, про що неприкрито повідомляє реклама в історіях Instagram-сторінки.

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