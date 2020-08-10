Національний художній музей України в Києві закрили для відвідувачів

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Politeka.

Закрили музей для відвідування у зв'язку з тим, що біля будівлі обвалився портик.

За словами міністра, ситуація з ремонтом музею – критична. Ткаченко має намір звернутися до Кабінету міністрів з проханням про виділення додаткового фінансування на ремонтні роботи.

В цілому на ремонт, стверджує чиновник, необхідно 68 мільйонів гривень, з яких 30 потрібні вже до кінця поточного року.

А починати ремонт, заявляє Олександр Ткаченко, необхідно з портика, оскільки той руйнується буквально на очах, а також зі скульптурної групи "Аполлон і музи", яка також знаходиться в жалюгідному стані.

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Раніше це був розкішний корабель спецпризначення, який неофіційно іменувався "яхтою президента".

"Він використовувався для перевезення вищих осіб держави (Кравчук його обожнював). Однак все це в минулому, і "Крим" починає повільно гнити без ремонту. А ремонту не передбачається-всім пох в аукціон не було подано жодної тендерної пропозиції. Сумно і символічно, як з крейсером "Україна"", - поскаржилися автори каналу.

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