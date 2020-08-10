У Києві жителі Троєщини помітили безпритульну лисицю

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення групи "Троєщина/Київ" у Facebook.

Так, повідомляється, що тварина бігала по вулиці Закревського, не реагуючи на перехожих і собак.

Автор Фотографії припустив, що ця лисиця може бути домашньою, так як деякі кияни вибирають собі в домашні людимці екзотичних тварин.

Politeka писала, що на Київщині більше доби не могли знайти пустельну рись, що втекла. Повідомляється, що тварина втекла з розплідника, розташованого в селі Чубинське Бориспільського району Київської області.

За словами господині розплідника, рись, що втекла, шукали в сусідніх будинках, на полях, причому, як ДСНС, так і поліція відмовилися допомогти в пошуках, заявивши, що це не входить в коло їхніх обов'язків.

"Знайшли в покинутому будинку. Прибігли діти прибігли і розповіли, що бачили когось схожого на кота, але він шипить. Я зрозуміла, що це наш Лео", – розповіла жінка.

На Дніпропетровщині ветеринари врятували цуценя, якого принесли в клініку, щоб приспати. Так, у Нікополі до ветлікарні привезли паралізованого молодого песика на усипляння. Персонал клініки відразу ж закохався в собачку на ім'я Яша і мови про те, щоб приспати тварину, вже не йшло.

Виявилося, що бабуся, яка була господинею цього цуценя, розуміла, що" не потягне " його лікування і тому вирішила його приспати. Яша не просто не міг ходити, але і не міг навіть повзати, адже його паралізувало нижче пояса.

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