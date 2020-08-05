В Киеве кота выбросили с пятого этажа многоэтажки

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram сообщества dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в ночь на 5 августа "Автопатруль Майдан" приехал по вызову на Троещину, на улицу Старосельская.

"Психически больной сын владельцев квартиры выбросил кота с балкона, угрожал ножом родителям и арендаторам, которые снимали комнату. Сын был нейтрализован и передан полиции", – говорится в сообщении.

Животное оперативно отвезли в ветеринарную клинику, туда кот доехал еще живым, даже пытался подняться на лапы.

Однако, несмотря на все предпринятые меры ветеринаров, кот умер из-за многочисленных травм. Сообщается также, что в отношении подозреваемого будут предприняты необходимые меры.

Politeka писала, что в Днепре активизировались живодеры - по городу массово раскладывают отраву, от которой гибнут животные. Так, в Днепре живодеры массово травят бездомных собак. При этом пациентами ветеринарных клиник становятся не только уличные животные, которых успевают привезти волонтеры, но и представители племенных пород, хозяева которых выгуливают их по улицам города. Так, на ж/м Победа, ЖК "Левобережный" и на проспекте Поля за два дня зафиксировали восемь летальных случаев среди домашних животных.

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