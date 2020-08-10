В Киеве жители Троещины заметили беспризорную лисицу

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение группы "Троещина/Киев" в Facebook.

Так, сообщается, что животное бегало по улице Закревского, не реагируя на прохожих и собак.

Автор фотографии предположил, что эта лиса может быть домашней, так как некоторые киевляне выбирают себе в домашние людимцы экзотичных животных.

Politeka писала, что на Киевщине более суток не могли найти сбежавшую пустынную рысь. Сообщается, что животное сбежало из питомника, расположенного в селе Чубинское Бориспольского района Киевской области.

По словам хозяйки питомника, сбежавшую рысь искали в соседних домах, на полях, причем, как ГСЧС, так и полиция отказались помочь в поисках, заявив, что это не входит в круг их обязанностей.

"Нашли в заброшенном доме. Прибежали дети прибежали и рассказали, что видели кого-то похожего на кота, но он шипит. Я поняла, что это наш Лео", – рассказала женщина.

На Днепропетровщине ветеринары спасли щенка, которого принесли в клинику, чтобы усыпить. Так, в Никополе в ветлечебницу привезли парализованного молодого песика на усыпление. Персонал клиники сразу же влюбился в собачку по имени Яша и речи о том, чтобы усыпить животное, уже не шло.

Оказалось, что бабушка, которая была хозяйкой этого щенка, понимала, что "не потянет" его лечение и поэтому решила его усыпить. Яша не просто не мог ходить, но и не мог даже ползать, ведь его парализовало ниже пояса.

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