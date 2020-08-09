Перші два номери списку залишили своїх конкурентів далеко позаду

Чим ближче місцеві вибори у столиці України, тим чіткіше вимальовуються її лідери

Так, громадський діяч Андрій Пальчевський вирвався на друге місце в рейтингу електоральних симпатій киян, поступившись тільки діючому меру Віталію Кличку. Причому різниця становить близько одного відсотка.

Про це свідчать дані останнього опитування, яке проводилося ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція"" з 13 по 15 липня, передає Politeka.net.

Судячи з рейтингів, за Кличка готові проголосувати 23,8%, а за Пальчевського – 22,7%. Це говорить про те, що останній впевнено наздоганяє свого головного конкурента і є основним кандидатом на вихід у другий тур.

У першій п'ятірці також Микола Томенко (Рідна країна") з 10,5%, Ігор Смешко ("Сила і честь") з 5,7% й Андрій Білецький ("Національний корпус") з 5,5%. Однак, як бачимо, їхні рейтинги не становлять реальної загрози для лідерів опитування в день голосування.

Що стосується партій, які можуть пройти до Київради, то тут лідером, за результатами опитування, є "Європейська солідарність", за яку готові проголосувати 16% жителів столиці. "Слугу народу" планують підтримати 14,7% виборців, а нова партія "Перемога Пальчевського" вже зараз має в активі 14% електоральних уподобань.

Що ж стосується партії чинного мера Віталія Кличка "УДАР", то вона з показником в 10% пролетіла повз трійки лідерів.

Нагадавши, Андрій Пальчевський запропонував міняти нардепів кожні два роки.

Як писала Politeka, Пальчевський розповів, як шикують " слуги народу»

Також Politeka повідомляла, що Андрій Пальчевський підказав новій Київраді, який закон потрібен столиці: "треба швидко прийняти...".