Мер Києва Віталій Кличко в черговий раз обдурив депутатів Київради

Про це на своїй сторінці в Facebook заявляє український блогер Михайло Шнайдер, передає Politeka.

Доль обману, за його словами, полягає в тому, що столичний градоначальник намагався провести через Київраду корупційне за своєю суттю рішення про лізинг автобусів.

"Зроблено це було заради можливості отримати прибуток у розмірі 10 мільйонів доларів самим градоначальником і, ймовірно, його найближчими соратниками", – припускає Шнайдер.

Також блогер вказує на той факт, що лізинг вирішили провести через важливе рішення Київради про молодіжне кредитування.

"Саме в це рішення, глава фракції Странніков вписав пункт про автобуси. Депутати думали, що голосували за молодь, а в реальності виявилося – за відкати і схеми", – обурений Михайло Шнайдер.

Автор отмечатет той факт, що дана маніпуляція не пройшла повз правоохоронців, НАБУ вже порушило справу і розслідує ймовірний злочин мера, який змусив депутатів прийняти незаконне і неправомірне рішення.

"Такого свавілля наша Київрада не бачила навіть при Черновецькому. Не варто дивуватися тому, що київські депутати втратили довіру до мера і відмовляються приймати його каламутні проекти і правки", – підсумував Михайло Шнайдер.

Politeka писала, що мер Києва Віталій Кличко виписав чергові премії для своїх чиновників. Так, у розпорядженні є відомості, що підтверджують факт виплати премій окремим співробітникам відомства.

Повідомляється, що за підсумками роботи в поточному році будуть премійовані заступники голови Київської міськради. Вони отримають від 37 тисяч до 61 тисячі гривень премії.

Мер Києва Віталій Кличко розкрадає бюджети, що виділяються на транспортну інфраструктуру і разом зі "смотрящими" пиляє гроші, поки дороги в столиці ремонтуються з рук геть погано. Таку думку висловив політичний експерт Ростислав Балабан.

"Дворовий проїзд в одному зі спальних районів, а саме Дарницькому, а проїзд між будинками Григоренка 36 і 38 (якраз навпроти того, що вибухнув від газу). Так от, там вибоїни були по щиколотку, а тепер до половини коліна, як розумієте не перший рік. Звернувся, як житель, в кінці 2019, мовляв пора зробити. Мені ввічливо відповіли, що план не розглядався і бюджету ще немає. Звертайтеся після свят. Ок. написав листа вже в 2020 р. (кінець січня початок лютого). Мені відповіли-план вже затверджений, а Ваших вибоїн там немає", - розповів експерт.

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