У Києві чоловік з невідомих причин підпалив автомобіль на Хрещатику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, у самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Рятувальники ДСНС загасили автомобіль, а поліція затримала чоловіка. Вже було встановлено, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив нею машину й підпалив її. При цьому в поліції не повідомляють, з якою метою він це зробив, і кому належить підпалена автівка.

Поліція затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Палієм виявився 39-річний мешканець Бориспільського району столиці.

Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Всі речові докази були направлені на експертизу.

В поліції повідомили, що за даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає до десяти років ув'язнення. Наразі слідчі встановлюють обставини події та мотиви вчинку.

Також правоохоронці опублікували фото затриманого.

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