Київ знову зіткнувся з двома критичними проблемами: напередодні вихідних в столиці утворилися масові пробки, а також було зафіксовано підвищене забруднення повітря

Минулого тижня в Києві було зафіксовано дуже тривожні показники забруднення повітря, і на цьому тижні ситуація в кращу сторону не змінилася.

Так, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, з 21 по 27 липня в повітрі Києва було зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій пилу і забруднюючих речовин. При цьому найбільші показники забруднення спостерігалися на Бессарабській площі, а також на проспекті Перемоги.





Крім того, в п'ятницю, 31 липня перед вихідними Київ встав в масштабних пробках. Про це можна судити за даними онлайн-сервісу Google Maps. Затори утворилися в центрі столиці. Зокрема, машини не могли вільно проїхати по бульвару Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, а також Набережному шосе.

Крім того, було ускладнено рух на вулиці Великій Васильківській, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті і на виїзді з Києва.







Відзначимо, що пробки - відома проблема Києва. Причому в цьому році вона помітно погіршилася. Так, з початку року українська столиця піднялася з 13 на 12 місце в рейтингу пробок від світового сервісу ТомТом. Київ опинився третім у Європі містом за цим показником. При цьому всі його «сусіди» можуть похвалитися набагато більшою чисельністю населення. В цілому Київ виділяється на тлі інших «проблемних» міст рейтингу тим, що має найменші показники в комбінації чисельність населення/щільність/розмір агломерації.

Нагадаємо, в Києві озеро забруднили небезпечною речовиною, фото: "Через підземну річку ...".

Як повідомляла Politeka, екологи попередили про різке забруднення повітря в Києві: "норми перевищені в п'ять разів".

Також Politeka писала, що кияни не можуть потрапити додому, пробка розтягнулася на кілометри, кадри.