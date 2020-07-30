В Києві В приміщенні Голосіївського Загсу сталася пожежа

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

З'явилася інформація, що прийом громадян довелося призупинити не невизначений час. За попередньою інформацією, займання сталося в щитку електромереж.

На місці події працюють рятувальники, які оперативно приїхали після надійшло повідомлення про пожежу. Деталі події з'ясовуються.

Politeka повідомляла, що в Одесі спалахнуло два пожежі - в кіоску з приготування шаурми, а також на ринку. Подробиці події розповіли у прес-службі ДСНС.

Так, в ніч на 30 липня на спецлінію «101» надійшов виклик про те, що на вулиці Краснова горить торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.

Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом декількох хвилин. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння, а також розмір завданих збитків встановлюються.

Також в мережі показали наслідки сильної пожежі в центрі Одеси з висоти. Відповідні кадри розмістили місцеві ЗМІ.

Як стало відомо, пожежа, який вирував 12 липня на вулиці Буніна, 35, практично повністю знищив дах будинку 1814 року побудови.

НП сталася вранці в неділю і кадри з місця швидко розлетілися по соцмережам.

Пожежа спалахнув на базі відпочинку під Одесою: відео ПП.

В Одесі пожежа охопила відділення Приватбанку, відео: "Чорний дим виривався назовні".

Новий пожежа в курортній Затоці, чорний дим налякав відпочиваючих: відео ПП.