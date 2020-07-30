В Киеве в здании Голосеевского ЗАГСа произошел пожар

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Появилась информация, что прием граждан пришлось приостановить не неопределенное время. По предварительной информации, возгорание случилось в щитке электросетей.

На месте происшествия работают спасатели, оперативно приехавшие после поступившего сообщения о пожаре. Детали ЧП выясняются.

Politeka сообщала, что в Одессе вспыхнуло два пожара - в киоске, по приготовлению шаурмы, а также на рынке. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Так, в ночь на 30 июля на спецлинию «101» поступил вызов о том, что на улице Краснова горит торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение нескольких минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Также в сети показали последствия сильнейшего пожара в центре Одессы с высоты. Соответствующие кадры разместили местные СМИ.

Как стало известно, пожар, который бушевал 12 июля на улице Бунина, 35, практически полностью уничтожил крышу дома 1814 года постройки.

ЧП произошло утром в воскресенье и кадры с места быстро разлетелись по соцсетям.

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