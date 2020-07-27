Держпродспоживслужба закликає українців не забувати про карантин

Під Києвом вперше у 2020 році зафіксували випадок зараження сальмонельозом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Відомо, що кияни пов'язують факт зараження із нещодавнім споживанням суші, придбаних "на виніс" в одному з місцевих закладів.

Так, жителі Київської області повідомили, що симптоми інфекційної хвороби з’явилися після вживання їжі японської кухні з одного із місцевих закладів. Даний факт наразі не підтверджено, тому назву закладу ЗМІ і Держпродспоживслужба не афішують.

Наразі триває санітарно-епідеміологічне розслідування з метою з’ясування обставин та локалізації меж осередку захворювання.

На тлі цього фахівці наголосили на важливості дотримання заходів із запобігання виникнення гострих кишкових інфекцій.

Так, слід пам'ятати, що причиною виникнення гострих кишкових інфекцій є елементарне нехтування правилами особистої гігієни, технологіями приготування страв, недотримання умов та термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, в яких може бути збудник захворювання.

При цьому хвороба може проявлятися не одразу, а через 2 або навіть 7 днів. Характерними симптомами захворювання є слабкість, головний біль, блювання, болі в животі, пронос, підвищення температури.

У Держпродспоживслужбі також закликали українців дотримуватись простих, але важливих правил:

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