Мер Києва Віталій Кличко призначив надбавку директору одного з Департаментів КМДА

Про це повідомляє Politeka з посиланням на документ, оприлюднений Офіційним порталом Києва.

Згідно з розпорядженням Кличко, надбавка призначена директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Дмитру Науменко.

З 17 липня Науменко буде додана надбавка за вислугу років на державній службі в розмірі 9% окладу.

Politeka писала, що переобрання діючого мера Києва Віталія Кличка обернеться для міста справжньою трагедією.

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко.

«Ми критикуємо Кличко. Нашій команді не три і не п'ять місяців. Фактично, мова йде про досить жорсткій системі опозиційних дій протягом усього терміну його перебування мером. Ми хочемо, щоб забудовники не керували Києвом. Щоб друзі Кличко не отримували бюджетні кошти. Їх потрібно направити простим громадянам. Щоб Київ був центром сек*-туризму, а столицею освіти, культури, спорту і так далі», — зазначив він.

У свою чергу, громадський діяч Андрій Пальчевський показав вражаючі результати, як ймовірний кандидат зайняти посаду київського мера.

Це випливає з результатів соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", яке проходило з 13 по 17 травня в Києві. Головною метою опитування було з'ясувати, за кого кияни проголосували б, якби вибори відбулися в найближчому майбутньому.

Так, на першому місці опинився нинішній градоначальник Віталій Кличко з 23,9% підтримки городян. З невеликим відривом друге місце посів Андрій Пальчевський, якому готові віддати мерське крісло 22,6% опитаних киян. Таким чином, різниця в даних між Кличком і Пальчевським склала лише 1,3%.

Наступні місця в рейтингу розподілилися наступним чином: Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергій Притула ("Голос") - 6,5% і Андрій Білецький ("Національний корпус") з підтримкою 5,7%.

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