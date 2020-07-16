Мэр Киева Виталий Кличко назначил надбавку директору одного из Департаментов КГГА

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на документ, обнародованный Официальным порталом Киева.

Согласно распоряжению Кличко, надбавка назначена директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета Дмитрию Науменко.

С 17 июля Науменко будет добавлена надбавка за выслугу лет на государственной службе в размере 9% оклада.

Politeka писала, что переизбрание действующего мэра Киева Виталия Кличко обернется для города настоящей трагедией.

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Мы критикуем Кличко. Нашей команде не три и не пять месяцев. Фактически, речь идет о достаточно жесткой системе оппозиционных действий на протяжении всего срока его пребывания мэром. Мы хотим, чтобы застройщики не руководили Киевом. Чтобы друзья Кличко не получали бюджетные средства. Их нужно направить простым гражданам. Чтобы Киев был не центром сек*-туризма, а столицей образования, культуры, спорта и так далее», — отметил он.

В свою очередь, общественный деятель Андрей Пальчевский показал впечатляющие результаты, как вероятный кандидат занять пост киевского мэра.

Это следует из результатов социологического исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проходило с 13 по 17 мая в Киеве. Главной целью опроса было выяснить, за кого киевляне проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшем будущем.

Так, на первом месте оказался нынешний градоначальник Виталий Кличко с 23,9% поддержки горожан. С небольшим разрывом второе место занял Андрей Пальчевский, которому готовы отдать мэрское кресло 22,6% опрошенных киевлян. Таким образом, разница в данных между Кличко и Пальчевским составила всего 1,3%.

Следующие места рейтинга распределились следующим образом: Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") с поддержкой 5,7%.

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