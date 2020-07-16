Що тільки не придумає

Мер Києва Віталій Кличко ошелешив городян, замовивши обновки для комунальників

Як повідомляє Politeka.net, голова столиці розповів про нову затію на сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

"Ми почали втілювати цікавий проект, щоб працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг", - заявив Віталій Кличко.

Він додав, що за допомогою Ukrainian Fashion Week мэриия залучила до розробки молодих українських дизайнерів. Кличко вже провів зустріч, на якій модельєри представили эксизы форми для працівників київських комунальних служб. За словами градоначальника, деякі варіанти його сильно здивували.

"Представимо моделі від дизайнерів окремим показом на Ukrainian Fashion Week вже у вересні. А виготовлення робочого одягу для комунальників замовимо в українських виробників", - резюмував мер Києва.

Багато киян розкритикували ідею Кличко в коментарях вирішивши, що в столиці багато більш важливих проблем:

"Може спочатку навчити комунальні служби надавати якісні послуги і забезпечувати комфорт мешканцям столиці, а потім одяг від дизайнерів?"; "Крім забудови , у господарника нічого не виходить. 2 мосту - обидва дефективные"; "Ну тепер все докорінно зміниться, заживемо"; "Нікуди гроші дівати"; "Це страшно".

Нагадаємо, Кличка "відмив" мільярди гривень на метро, розкрита схема.

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