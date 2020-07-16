КП "Плесо" оновило поточні статуси муніципальних пляжів Києва
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-сторінку підприємства.
За результатами лабораторних досліджень, зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивісили на наступних дев'яти пляжах:
Венеція
Веселка
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Дитячий
Золотий
Молодіжний
Центральний
Троєщина
Вир
Галерний.
Жовтий прапор – на пляжах, де купатися тимчасово не рекомендовано:
Веселка
Тельбін
Вербний
Пуща-Водиця
Заборонено купатися в Києві, про що говорить червоний прапор – на пляжі Передмостова Слобідка. Фахівці зафіксували на ньому відхилення від допустимої норми бактеріологічних показників.
Раніше Politeka писала, що зелена рідина на берегах Дніпра – показник страшних проблем.
Про це заявив академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Григорій Шматков.
За його словами, проблема "цвітіння" Дніпра вкрай складна.
"Одна з головних її причин в тому, що Дніпро втратив активну протягом, яке раніше відносило розмножується влітку планктон та інші мікроорганізми. Каскад гребель звів проточність до мінімуму і вже фактично перетворив річку в ланцюжок застійних озер. Якщо тенденція збережеться, років через 30-40 річка в прямому сенсі перетвориться на болото", – пояснив Шматков.
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