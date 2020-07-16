КП "Плесо" обновило текущие статусы муниципальных пляжей Киева
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-страницу предприятия.
По результатам лабораторных исследований, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывесили на следующих девяти пляжах:
Венеция
Веселка
Правила выплат больничных и декретных кардинально изменились: как теперь получить деньги
Как выглядели молодые Пугачева, Ротару, Брежнева и Орбакайте без своих голливудских улыбок: топ неожиданных фото
Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом: «Будуший презик»
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит..."
Детский
Золотой
Молодежный
Центральный
Троещина
Водоворот
Галерный.
Желтый флаг – на пляжах, где купаться временно не рекомендовано:
Радуга
Тельбин
Вербный
Пуща-Водица
Запрещено купаться в Киеве, о чем говорит красный флаг – на пляже Предмостная Слободка. Специалисты зафиксировали на нем отклонение от допустимой нормы бактериологических показателей.
Ранее Politeka писала, что зеленая жижа на берегах Днепра – показатель страшных проблем.
Об этом заявил академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Григорий Шматков.
По его словам, проблема "цветения" Днепра крайне сложная.
"Одна из главных ее причин в том, что Днепр потерял активное течение, которое раньше уносило размножающийся летом планктон и другие микроорганизмы. Каскад плотин свел проточность к минимуму и уже фактически превратил реку в цепочку застойных озер. Если тенденция сохранится, лет через 30-40 река в прямом смысле превратится в болото", – объяснил Шматков.
Кличко ворвался в толпу в центре Киева и заговорил о дистанции: "Не подходите".
Отдыхающих оставляют без денег на пляже в Одессе: "не успевают отвернуться".
Возле одесского пляжа нашли пулемет, фото: работают водолазы.