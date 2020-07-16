КП "Плесо" обновило текущие статусы муниципальных пляжей Киева

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-страницу предприятия.

По результатам лабораторных исследований, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывесили на следующих девяти пляжах:

Венеция

Веселка

Детский

Золотой

Молодежный

Центральный

Троещина

Водоворот

Галерный.

Желтый флаг – на пляжах, где купаться временно не рекомендовано:

Радуга

Тельбин

Вербный

Пуща-Водица

Запрещено купаться в Киеве, о чем говорит красный флаг – на пляже Предмостная Слободка. Специалисты зафиксировали на нем отклонение от допустимой нормы бактериологических показателей.

Ранее Politeka писала, что зеленая жижа на берегах Днепра – показатель страшных проблем.

Об этом заявил академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Григорий Шматков.

По его словам, проблема "цветения" Днепра крайне сложная.

"Одна из главных ее причин в том, что Днепр потерял активное течение, которое раньше уносило размножающийся летом планктон и другие микроорганизмы. Каскад плотин свел проточность к минимуму и уже фактически превратил реку в цепочку застойных озер. Если тенденция сохранится, лет через 30-40 река в прямом смысле превратится в болото", – объяснил Шматков.

Кличко ворвался в толпу в центре Киева и заговорил о дистанции: "Не подходите".

Отдыхающих оставляют без денег на пляже в Одессе: "не успевают отвернуться".

Возле одесского пляжа нашли пулемет, фото: работают водолазы.