У Києві поліцейські врятували українського бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали і утримували в підвалі

Як передає Politeka.net, про це глава МВС Арсен Аваков розповів на своїй сторінці в Twitter. Він також опублікував фотографії потерпілого.

Як з'ясували правоохоронці, 1 липня підприємця родом з Криму викрали в столиці і силою утримували під замком. Лише через два тижні чоловіка звільнили з полону і знову допомогли побачити близьких.

«Його два тижні тримали в підвалі в наручниках. Троє зловмисників затримано. Підприємець повертається до своєї сім'ї», — повідомив глава МВС.

На одному зі знімків показали, в яких умовах утримували Сергія. Йому доводилося спати на підлозі і жити в тісноті. Крім того, викрадачі прикували чоловіка до батареї наручниками, які залишили на запятьях помітні сліди. Судячи з усього, годували чоловіка дуже бідно.

Раніше сім'я Сергія Ткаченко заявила, що його могли викрасти співробітники ФСБ, які представилися "федералами". Акціонер судноремонтного заводу "Південний" у Севастополі кілька років намагався відсудити у російських властей "віджатий" бізнес, а в березні 2020 року його заочно заарештували.

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