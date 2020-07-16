В Киеве полицейские спасли украинского бизнесмена Сергея Ткаченко, которого похитили и удерживали в подвале

Как передает Politeka.net, об этом глава МДВ Арсен Аваков рассказал на своей странице в Twitter. Он также опубликовал фотографии пострадавшего.

Как выяснили правоохранители, 1 июля предпринимателя родом из Крыма похитили в столице и силой удерживали взаперти. Лишь спустя две недели мужчину освободили из плена и помогли снова увидеть близких.

«Его две недели держали в подвале в наручниках. Трое злоумышленников задержаны. Предприниматель возвращается к своей семье», — сообщил глава МВД.

На одном из снимков показали, в каких условиях содержали Сергея. Ему приходилось спать на полу и жить в тесноте. Кроме того, похитители приковали мужчину к батарее наручниками, которые оставили на запятьях заметные следы. Судя по всему, кормили мужчину весьма скудно.

Ранее семья Сергея Ткаченко заявила, что его могли похитить сотрудники ФСБ, которые представились "федералами". Акционер судоремонтного завода "Южный" в Севастополе несколько лет пытался отсудить у российских властей "отжатый" бизнес, а в марте 2020 года его заочно арестовали.

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