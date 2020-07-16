Український громадський діяч Андрій Пальчевський назвав головні акценти, якою повинна бути інфраструктура Києва

Про це Пальчевський розповів у своєму інтерв'ю виданню "КП в Україні".

За його словами, влада багато уваги приділяє тому, що облагороджує старе, а слід зайнятися будівництвом нового.

"Мені подобається Київ, який буде. Ностальгія - гарне почуття, але на неї, на каштанах і туях далеко не заїдеш. Треба будувати новий мегаполіс, тому що країна змінилася, змінився час - і повинна змінитися столиця. Нам весь час нав'язують архаїчність: давайте посадимо більше дерев, які були, перебудуємо міст, який будували 50 років тому, такий же, тільки в десять разів дорожче. А ми повинні будувати нові готелі, лікарні, вокзали, аеропорти. І найголовніше - нормальні будинки для житла. Не ці високі "человейники", які заступають небо і сонце, а будівлі гуманної поверховості - у п'ять-шість поверхів, щоб було врівень з історичною забудовою", - зазначив Пальчевський.

За його словами, структура сучасного міста повинна відповідати двом речам - "забезпечувати людські потреби і природні". Крім будівництва нових об'єктів, Пальчевський висловив намір зайнятися відродженням річки Дніпро.

Громадський діяч обурився практикою мерів "активничати" в останні місяці перед виборами, тоді як упродовж усієї їх каденції українці спостерігають розбиті дороги, порвані труби і т. п.

"Все, що потрібно робити протягом 5 років, градоначальники намагаються зробити за 2-3 місяці перед виборами. Починають щось будувати, латати, зображати бурхливу діяльність. Вважаю, що ми повинні прийняти закон, який забороняв би мерам за останні півроку каденції затівати щось велике. Нехай показують і звітують за те, що зробили з того моменту, як сіли в крісло. Ми ж платимо їм протягом всього терміну", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив українцям очі на схеми в НБУ: "Мільярди доларів перекладають з нашої кишені в..."