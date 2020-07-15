Мер Києва Віталій Кличко не зміг прокоментувати поганий стан Пішохідно-велосипедного моста через Володимирський узвіз

Про це повідомляє Politeka з посиланням на видання APnews.

Так, мер столиці не зміг відповісти на запитання журналіста про жахливий стан скляного мосту.

За даними ЗМІ, кореспондент тричі запитав Кличка щодо того, чи буде проведена реставрація скляного мосту і скляних панелей, через які на станом на сьогоднішній день вже нічого не видно, однак мер столиці зробив вигляд, що нічого не чує.

Замість відповіді на питання мер столиці продовжив фотографуватися з жителями міста, а пізніше пішов разом зі своєю особистою охороною.

Відомо, що Кличко з'явився на мітингу під Верховною Радою України, де виступив проти введення пропорційної системи для населених пунктів, де налічується менше 90 тисяч виборців, і імперативного мандата.

Раніше повідомлялось, що після проливних дощів в Києві дві скляні панелі помутніли, а одна з них виглядає потрісканою. Через це у травні ділянку мосту перекрили металевим парканом і загороджувальною стрічкою з попередженням: "Не заходити за огорожу! Небезпечно!".

Як відомо, пішохідний міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки відкрили влітку 2019 року. З тих пір скляні панелі вже неодноразово тріскалися.

Нагадаємо, піар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

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