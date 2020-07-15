У Києві на Столичному шосе, де нещодавно в ДТП загинула ціла родина, сталася ще одна аварія

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-паблік "Київ оперативний".

Так, на Столичному шосе в Києві знову сталася серйозна ДТП. На відео можна помітити, як на трасі зіткнулися декілька автомобілів. Відомо, що Toyota врізалася в Volkswagen і вилетіла в кювет.

За словами очевидців, в результаті аварії постраждали дві людини.

Однак наразі є і інша інформація - один з київських пабліків повідомляє про двох загиблих в результаті ДТП.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota скоїв ДТП і намагався сховатися. У цей момент йому на шляху "попавcя" автомобіль Volkswagen, який стояв на світлофорі. Toyota врізалася в задню частину "німця" і вилетіла в кювет. В результаті аварії від отриманих травм загинув водій Toyota і пасажир Volkswagen", - повідомляє Telegram-канал "Артіль-паблік".

Як вдіомо, 12 липня в результаті аварії на Столичному шосе загинула ціла сім'я: водій і пасажири "Хюндая", серед яких були двоє малолітніх дітей. Ще одну дитину, 14-річного хлопчика, шпиталізували.

За даними поліції, 39-річний водій "Мерседесу" був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомо, що він керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння.

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