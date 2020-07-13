Президент України Володимир Зеленський закликає Верховну Раду терміново проголосувати за законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані

Як повідомляє Politeka, про це Зеленський сказав під час традиційної селекторної наради, передає пресслужба глави держави.

Заклик Зеленського щодо невідкладного прийняття законопроєкту пов'язаний із нещодавньою ДТП під Києвом, в результаті якої загинули чотири людини, двоє з яких - діти.

Так, під час наради міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". Зокрема, цим законопроєектом передбачається посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Аваков повідомив, що законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця аварії, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Також очікується, що даний законопроєкт посприяє запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв за кермом і, як наслідок, приведе до зменшення кількості аварій в Україні.

Коментуючи ДТП, що забрала життя чотирьох осіб, Зеленський повідомив, що водій не вперше став винуватцем аварії.

"ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроєкт надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", - сказав Зеленський.

Як відомо, раніше Зеленський підписав закон №3314, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані. Тепер цей проступок вважається не кримінальним злочином, а адміністративним правопорушенням, тобто водіїв, які сіли нетверезими за кермо, не саджатимуть до в'язниці.



Ще 1 січня 2020 року мав вступити в силу закон, що передбачає кримінальну відповідальність за п'яне водіння, однак нардепи відклали його до 1 липня. Проте, вже через кілька днів після того, як закон набув чинності, Зеленський підписав інший - який фактично скасовує дію вищезазначеного. Згідно з новим законом, водіння в нетверезому вигляді вважається не кримінальним злочином, а "кримінальним проступком". При цьому штрафи для порушників зросли - за їзду в нетверезому вигляді водіїв чекає штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, і 51 тисяча гривень у разі повторного порушення.

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