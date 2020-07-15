В Киеве на Столичном шоссе, где недавно в ДТП погибла целая семья, произошла еще одна авария

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-паблик "Киев оперативный".

Так, на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП. На видео можно заметить, как на трассе столкнулись несколько автомобилей. Известно, что Toyota врезалась в Volkswagen и вылетела в кювет.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали два человека.

Однако есть и другая информация - один из киевских пабликов сообщает о двух погибших в результате ДТП.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota совершил ДТП и пытался скрыться. В этот момент ему на пути "попался" автомобиль Volkswagen, который стоял на светофоре. Toyota врезалась в заднюю часть "немца" и вылетела в кювет. В результате аварии от полученных травм погиб водитель Toyota и пассажир Volkswagen", - сообщает Telegram-канал "Артель-паблик".

Как известно, 12 июля в результате аварии на Столичном шоссе погибла целая семья: водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых были двое малолетних детей. Еще одного ребенка, 14-летнего мальчика, госпитализировали.

По данным полиции, 39-летний водитель "Мерседеса" был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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