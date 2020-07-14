Жителів Києва приголомшили дві дівчини, які забралися на дах автомобіля в напівоголеному вигляді.

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли небезпечну витівку на камеру і опублікували відео в соціальній мережі Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

На опублікованому ролику дві дівчини, блондинка і брюнетка, позують в одних купальниках на даху автомобіля. Вони сидять, звісивши ноги на лобове скло, поки водій, як ні в чому не бувало, їздить по Києву. У якийсь момент дами сильно похитнулися від різкого ривка і ледь не впали, однак незабаром зрівнялися і продовжили свою екстремальну поїздку.

Кияни оцінили дії дівчат в коментарях. Багато засудили їх витівку, а деякі просто посміялися.

"Подорож із зоомагазину в зоопарк! 🤔"; "Ось чомусь мені навіть не шкода таких"; "Троє в човні не рахуючи собаки)))"; "Це те, що не дає нашій країні бути успішною"; "Овочі гриль!"; "Провітрюють"; "Просто ловлять засмагу 😉"; "Номінанти на премію Дарвіна".

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