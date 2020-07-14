Мер Києва Віталій Кличко виділив мільярди гривень на розширення метро, яке за два роки виконали лише на 1%

Про цю схему повідомляє сайт "Знай.иа" з посиланням на джерела, передає Politeka.net.

Мова йде про будівництво довгоочікуваної Сирецько-Печерської лінії, яка повинна "захопити" і Виноградар. Восени 2018 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» провело тендер для реалізації проекту, вартість якого оцінили приблизно в шість мільярдів гривень. Переможцем оголосили компанію "Київметробуд".

Спочатку підрядникам виписали аванс у розмірі 30% від суми договору, який повинен був бути використаний протягом декількох місяців після отримання. Однак незабаром КМДА на чолі з Віталієм Кличком збільшила виплати до 95%, а термін - до 24 місяців. Як з'ясували джерела, гроші пішли не на будівництво, а на депозитний рахунок в один з банків України.

Всього "Київметробуду" вже виділили 4,1 мільярда гривень. За даними ЗМІ, гроші, отримані в результаті звернення выденных коштів, Віталій Кличко за схемою "вливає" в деякі підконтрольні суб'єкти господарської діяльності. Крім того, "Київметробуд" при схваленні мера найняв субпідрядників для будівельних робіт за завищеними цінами. Минуло два роки, а справа майже не зрушила з мертвої точки. Швидше за все, метро на Виноградарі з'явиться ще дуже нескоро.

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